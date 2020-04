Les Tuche 4 : A cause du coronavirus, le film doit être réécrit

Depuis la crise du coronavirus, de nombreux secteurs sont à l'arrêt. Notamment celui de la culture. Les spectacles, concerts et festivals sont annulés ou reportés. Le monde du cinéma ne déroge pas à a règle. Les tournages sont évidemment impactés et la plupart d'êtres eux sont suspendus en attendant le retour à la normale. C'est le cas notamment des Tuche. Olivier Baroux et Jean-Paul Rouve étaient actuellement en plein tournage du 4ème épisode. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu.

L'équipe était en train d'achever le tournage, prévu pour fin juin. La sortie était initialement prévue pour décembre 2020. Mais à cause du coronavirus, Jean-Paul Rouve et Olivier Baroux ont été obligés de tout revoir. Invité dans l'émission L'équipée sauvage présentée par Matthieu Noël sur Europe 1, ce jeudi 23 avril, l'acteur a fait quelques révélations.

une sortie qui pourrait être reportée

"On était en train de tourner Les Tuche 4 quand le confinement est arrivé. Il nous restait trois semaines de tournage, donc ça s’est arrêté bien sûr. Donc là on s’est eu pas mal avec Olivier Baroux (réalisateur du film, ndlr) pour réécrire des scènes, parce qu’on espère tourner en juin, on croise les doigts, mais en supprimant des scènes… On avait des scènes où on avait beaucoup de figurants genre 100 personnes. Ça ne ce sera pas possible donc on est train de réécrire. On adapte, donc ça c’est du boulot."

Il ajoute ensuite : "On ne pouvait pas prendre le risque de continuer. L'équipe de tournage des Tuche 4, on est aux alentours de 65 avec les techniciens, les acteurs... J'ai tout de suite dit qu'on allait arrêter et maintenant on va attendre comme tout le monde. On ne pouvait pas prendre le risque d'autant plus qu'on avait des scènes de figuration avec 100 personnes. On reprendra plus tard mais on ne sait pas quand."

Par J.F.