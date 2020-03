Les Tuche : que raconte le quatrième film bientôt en salle ?

De nouvelles aventures palpitantes et pleines de rebondissements. Ce dimanche 15 décembre, TF1 diffuse les Tuche à 21h05. Cette famille si déjantée, originaire de Bouzolles, a séduit les Français et un quatrième film est même en tournage. D'ailleurs, ce nouvel opus sortira dans les salles obscures le 9 décembre 2020 et le thème principal sera bien évidemment celui de Noël. De plus, pour apporter un peu de fraicheur à cette saga, deux nouveaux acteurs intègrent le casting des Tuche 4, à savoir François Berléand et Michel Blanc. Toujours réalisé par Olivier Baroux, cette comédie française s'attaquera cette fois-ci au consumérisme et au e-commerce... Le scénario écrit par Olivier Baroux, Philippe Mechelen, Julien Hervé, Nessim Chikhaoui et Jean-Paul Rouve devrait en mettre plein la vue aux téléspectateurs.

Des idées bien arrêtées

Le média, Le Film Français, a dévoilé les grandes lignes des Tuche 4 : "L'histoire se déroule alors que Jeff a démissionné de son poste de président de la République. Lui et sa famille sont donc heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau. Renouer les liens avec sa sœur, Maguy et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans... La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde: Noël. Jean-Yves, promu directeur d'un entrepôt Magazone, géant américain du commerce en ligne, met en avant les nouvelles technologies avec lesquelles les enfants peuvent commander ce qu'ils veulent, quand ils veulent… Sans passer par le père Noël. Jeff, quant à lui, très attaché aux traditions, explique que seule la lettre, envoyée au père Noël, permet de recevoir son cadeau sous le sapin... Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles, va se transformer en une énorme confrontation entre Jeff Tuche et un géant de l'internet...". Les tensions devraient être au rendez-vous !

Par Solène Sab