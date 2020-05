Les Visiteurs II : comment Gérard Depardieu a failli jouer dans le film

Après avoir diffusé le premier volet des Visiteurs, TF1 propose ce jeudi 7 mai la suite, "Les Visiteurs dans les couloirs du temps" dès 21h05. Une saga culte créée par Jean-Marie Poiré qui raconte les aventures de Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille. Ces deux rôles sont portés par Jean Reno et Christian Clavier. Des grands noms du cinéma français viennent s’ajouter au générique. Dans ce deuxième épisode, on retrouve Marie-Anne Chazel, Muriel Robin ou encore Christian Bujeau et Armelle. Un autre acteur bien connu du public aurait pu jouer dans Les Visiteurs, il s’agit de Gérard Depardieu.

Les trois hommes se retrouvent, mais sur un autre projet

En 2016, le réalisateur Jean-Marie Poiré ne tarissait pas d’éloges sur le talent de Gérard Depardieu. A la question de France Dimanche qui lui demandait quel est le plus grand acteur avec qui il ait tourné, le cinéaste répond : "Sans hésiter Gérard Depardieu. C’est l’acteur-né, parce qu’il reste un grand enfant, même à son âge. (…) C’est un menteur-né ! Et comme la principale qualité pour devenir un bon acteur, c’est de savoir mentir, c’est un acteur génial !" Après le succès des Visiteurs et alors que Christian Clavier et Jean-Marie Poiré ont pour projet de réaliser une suite, Gérard Depardieu leur fait part de son envie de tourner avec eux. Préférant mettre la suite de côté pour être sûrs d’avoir un bon scénario, c’est finalement dans "Les Anges Gardiens" que les trois hommes sont réunis. Le trio avec Christian Clavier et Gérard Depardieu à l’écran et Jean-Marie Poiré à la caméra est un carton et termine deuxième plus gros succès de l’année 1995 en France.

Par Non Stop People TV