Lily-Rose Depp en couple avec un acteur de Riverdale ? Elle s'agace

Alors que Johnny Depp et Vanessa Paradis avaient toujours mis un point d'honneur à protéger leurs deux enfants du feu des projecteurs, désormais grands, chacun fait ce qui lui plait ! Si Jack John n'est pas encore majeur – il a 17 ans – sa grande sœur a pris son envol. À seulement vingt ans, Lily-Rose Depp semble marcher dans les traces de ses célèbres parents. Avec la bouille de sa maman à son âge, et le talent de comédienne de son papa, rien ne résiste à la jeune femme. Qu'il s'agisse du monde de la mode ou du septième art, Lily-Rose Depp se fait peu à peu une place parmi les plus grands. Et si ses parents ont tant voulu la protéger lorsqu'elle était plus jeune, ce n'est pas pour rien. Les feux de la rampe peuvent être parfois beaucoup trop brûlants pour qui s'approche de trop près…

Lily-Rose Depp s'insurge

Cet été, Lily-Rose Depp faisait sensation en apparaissant sur un bateau, au large de l'Italie, sa langue dans la bouche d'un autre grand espoir du cinéma, Timothée Chalamet. Mais alors qu'on les pensait en couple, il semble qu'il ne s'agissait que d'un flirt d'été entre deux acteurs en pleine ascension. En attendant, Lily-Rose Depp poursuit son chemin. Dimanche 5 janvier, la jeune femme s'est rendue à la cérémonie des Golden Globes, à Los Angeles. En quittant la soirée, elle a été photographiée au côté de Cole Sprouse, l'interprète de Jughead Jones dans la série "Riverdale". Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient la naissance d'un couple ! D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, cette fois, Lily-Rose Depp n'a rien laissé passer. Dans sa story Instagram, la fille de Vanessa Paradis a ainsi poussé un coup de gueule : "Les gars ! Je suis tombée sur mon AMI hier soir à une soirée, rien de plus. S’il vous plaît, ne faites pas toute une histoire à partir de rien du tout !!!" Voilà qui est clair, net, et précis.

Par Sarah M