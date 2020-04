Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet séparés, rupture pour le jeune couple

Les photos en septembre 2019 avaient rapidement fait le tour de la Toile. Alors en vacances en Italie, Lily-Rose Depp avait été aperçue en train d’embrasser Timothée Chalamet. Rapidement, le couple s’est montré très discret ne parlant pas dans la presse. La fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp n’a seulement fait l’éloge de son petit-ami que lors de l’avant-première du film Le Roi en octobre dernier : "C'est toujours excitant de travailler avec quelqu'un dont vous savez qu'il s'est donné corps et âme dans son rôle et qui est très investi", avait confié Lily-Rose Depp à la journaliste Lauren Zima d'Entertainment Tonight. Mais alors que les deux amoureux filaient le parfait amour depuis plus d’un an, il semblerait que leur histoire d’amour soit terminée.

Fin du couple ?

Nos confrères américains de US Weekly ont annoncé que Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet étaient séparés. Cette nouvelle vient donner raison aux nombreuses rumeurs, alors que les deux acteurs ne se sont pas montrés ensemble depuis de nombreux mois. Pour le moment, ni Lily-Rose Depp ni Timothée Chalamet n’ont prit la parole dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cependant, l’acteur de 24 ans a été décrit comme "célibataire" dans le numéro de mai 2020 du magazine British Vogue. Reste à attendre la parution du magazine pour en savoir plus sur cette affaire.

Par Alexia Felix