Lily-Rose Depp : Johnny Depp lui a donné du cannabis quand elle avait 13 ans

Ce mardi 7 juillet s’est ouvert à Londres le procès de Johnny Depp contre The Sun. L’acteur poursuit le tabloïd britannique pour diffamation pour un article datant d’avril 2018 dans lequel il était affirmé que le comédien était un mari violent envers Amber Heard. Le procès doit durer trois semaines et fait déjà les gros titres de la presse anglaise. En plus de la présence des deux ex-époux aux audiences, les révélations se succèdent sur leur vie privée. Johnny Depp a ainsi révélé quel fâcheux évènement l’avait conduit au divorce d’avec l’actrice texane. Mardi, Johnny Depp a également confirmé qu’il avait donné de la marijuana à sa fille Lily-Rose alors que celle-ci n’avait que 13 ans. Il s’est justifié en évoquant la "responsabilité parentale". Si le héros de "Pirates des Caraïbes" a agi de la sorte, c’est – selon ses dires – pour que sa fille se sente "en sécurité" avec la drogue alors qu’elle était au début de son adolescence.

Des détails sur sa vie de famille avec Vanessa Paradis révélés

Premier témoin dans ce procès, Johnny Depp s’est confié sur sa vie de famille à l’époque de sa relation avec Vanessa Paradis, la mère de ses deux enfants. L’acteur a ainsi évoqué sa consommation excessive d’alcool lors de sa séparation avec la chanteuse et actrice française. "C’était une période très douloureuse et j’essayais très probablement de m’engourdir autant que possible. Ma famille était sur le point de s’effondrer et Madame Paradis était très très triste", a-t-il déclaré. "Je n’aimais pas la rendre triste et je n’aimais pas rendre mes enfants tristes", a ajouté le star d’ "Edward aux mains d’argent". Au cours de cette même audition, Johnny Depp a révélé qu’Elton John l’avait aidé à devenir sobre après sa séparation d’avec Vanessa Paradis. Celle-ci devrait être entendue comme témoin au cours du procès. Depuis les débuts d’accusation de violences conjugales, l’interprète de "Joe le Taxi" l’a toujours soutenu.

Par Non Stop People TV