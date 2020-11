Line Renaud annoncée morte par erreur, elle réagit avec humour sur Twitter

Des dizaines de personnalités ont été annoncées mortes par erreur par la station de radio RFI, lundi 16 novembre 2020. Les nécrologies de la reine Elizabeth II, Edgar Morin, Jean-Louis Trintignant, Pelé, Laurent Fabius, Arlette Laguillier, Pierre Cardin, Bernard Kouchner, Jean-Paul Belmondo, Lionel Jospin, Brigitte Bardot, Line Renaud ou encore Bernadette Chirac ont ainsi été publiées. Un gros coup dur pour RFI qui a rapidement présenté ses excuses sur Twitter, expliquant qu’un "problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies". "Nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur", a également annoncé RFI sur son compte Twitter. L’annonce de la mort de Bernard Tapie, qui est victime d’une telle erreur pour la troisième fois, a fait monter au créneau son fils, Stéphane.

"Je suis en pleine forme"

Si certains ont mal pris cette erreur de la part de RFI, d’autres ont réagi avec humour. C’est le cas de Line Renaud qui a pris le contrôle de son compte Twitter peu après l’annonce de sa mort. "Je suis en pleine forme. J’ai encore tellement de projets que le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour. Cette annonce précoce nous a fait éclater de rire Pirate (son chien, ndlr) et moi. Comme vous le voyez, je me porte très bien", a écrit Line Renaud, victime d'un AVC récemment. Sa réaction a été appréciée des internautes. "Bravo pour votre humour et cette autodérision qui vous caractérise si bien", "Je n’attendais pas d’autre réaction, ma chère Line. Vous êtes adorable", "Cette façon de voir la vie et ses aléas, toujours avec humour et élégance, explique sans doute votre vitalité communicative. Nous avons besoin de vous, plus que jamais", ont tweeté les internautes.

Cette annonce précoce nous a fait éclater de rire Pirate et moi ! Comme vous le voyez, je me porte très bien ! Line https://t.co/uderWtjCBY pic.twitter.com/QFciQG49Bc — Line Renaud (@linerenaud) November 16, 2020

Par Matilde A.