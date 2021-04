Line Renaud : ce regret au sujet d'Annie Cordy

Le 4 septembre 2020, Annie Cordy décédait des suites d'une crise cardiaque. Sa famille avait annoncé la nouvelle à l'AFP : "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer" avait déclaré sa nièce Michèle Lebon qui vivait avec elle dans une maison sur les hauteurs de Cannes depuis des années.

Un décès qui a provoqué une vague d'émotion chez les fans de la chanteuse, mais également chez les personnalités. Jean-Pierre Pernaut avait rendu un tendre hommage à Annie Cordy sur LCI : "Je suis très triste d'apprendre la mort d'Annie Cordy parce que Nini c'était quelqu'un qui nous transportait de joie dès qu'on la rencontrait. J'ai eu l'occasion de la rencontrer dans plusieurs émissions, et puis j'ai passé une fois des vacances avec elle. C'était quelqu'un qui transmettait la joie de vivre, le bonheur, qui était fière de sa Belgique et de ses chansons" avait-il déclaré.

"et pof, un matin je me réveille et j’apprends qu’elle est morte"

Quelques minutes après, c'est Line Renaud qui rendait hommage à son amie. "Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! Ma peine est immense. Tu vas terriblement me manquer ma Nini. Ta Line".

Interrogée par "Le Journal du Dimanche", Line Renaud a évoqué pour la première fois la mort d'Annie Cordy après son dernier hommage. Elle a été questionnée sur le vaccin qu'elle a reçu il y a quelques jours maintenant et en a profité pour déclarer non sans émotion : "Regardez les ravages de la pandémie sur les enfants, les anciens aussi, que l’on enterre dans la plus profonde solitude. Mon amie Annie Cordy…".

Elle poursuit ensuite : "Je l’ai eue au téléphone trois jours avant sa mort, on parle, on rigole comme d’habitude, et pof, un matin je me réveille et j’apprends qu’elle est morte. Le virus l’a empêchée d’avoir un enterrement digne de ce nom".

