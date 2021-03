Line Renaud : cette douloureuse épreuve à laquelle elle a dû faire face

À l'occasion de la prochaine édition du Sidaction qui aura lieu le 27 mars prochain et qui sera dédiée à Line Renaud, le journal "Le Monde" lui a offert un joli portrait ce dimanche 21 mars. Dans ce dernier, elle s'est confiée sans tabou sur sa vie personnelle. Elle a commencé l'entretien en faisant une belle déclaration à son défunt mari, Loulou Gasté avec qui elle a vécu plus d'un demi-siècle. "Je ne serais pas arrivée là si… je n’avais pas rencontré un jour Loulou Gasté, ce magicien qui fut l’homme de ma vie. J’avais 17 ans, il en avait 37, et nous avons vécu ensemble pendant cinquante ans. Loulou me façonnait. De travail en répétitions, on s'est rapprochés. Et puis un jour, voilà, nous sommes devenus un couple. Et il n'y a plus jamais eu de cloison entre notre vie sentimentale et notre vie professionnelle", a-t-elle dit.

"je garde un souvenir effroyable"

Le couple n'a cessé de se forger à travers les épreuves. Et pour cause, dans la suite de l'entretien, Line Renaud a dévoilé la période sombre qu'elle a dû traverser dans sa jeunesse. "Je me suis un jour retrouvée enceinte et ce fut la panique pour tous les deux. Il n'était pas question que je me retrouve dans la situation de ma grand-mère". Au moment ou cela est arrivé, l'avortement n'était pas encore autorisé. Line Renaud et Loulou Gasté ne voulaient absolument pas d'enfant et ce dernier a donc organisé un avortement clandestin. "Il a organisé un avortement dont je garde un souvenir effroyable. Une adresse glauque, un appartement sombre, une tricoteuse".

Une fois rentrée chez elle, l'amie de Muriel Robin a dû faire face à quelques complications, à savoir de la fièvre et un début de septicémie. "Un gynéco appelé de toute urgence a pratiqué un curetage à vif sur la table de la salle à manger". Une épreuve qui n'a fait que renforcer leur couple. "Mais Loulou s'est rendu compte ce jour-là à quel point il m'aimait. 'Je priais, je priais pour que tu ne meurs pas', m'a-t-il dit en larmes".

Par J.F.