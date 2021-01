Line Renaud : Isabelle Mergault la tacle violemment

Ce vendredi 15 janvier 2021, Laurent Ruquier était aux commandes d’un nouveau numéro des "Grosses Têtes" sur RTL. Pour l’occasion, Laurent Ruquier a reçu la comédienne Isabelle Mergault, l’animateur Christophe Beaugrand et l’acteur Eric Laugérias. Jusque-là, rien de surprenant. Mais lorsque Laurent Ruquier a évoqué Line Renaud, Isabelle Mergault n’a pas mâché ses mots. L’animateur a tenu à saluer la comédienne et chanteuse de 92 ans récemment victime d'un AVC, tout comme Isabelle Mergault. "Non pas vous, ça on sait", a lâché Laurent Ruquier. "Ah non si, je l'aime bien", a répondu Isabelle Mergault. Ce à quoi l’animateur des "Grosses Têtes" a répliqué : "Et bien, pas elle !". Cette petite phrase de Laurent Ruquier a suscité la curiosité d’Isabelle Mergault qui a alors demandé : "Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit des horreurs ? Elle a dit que j'étais une mauvaise comédienne ? Une mauvaise lectrice ?".

"Ça doit être de la merde"

Le sujet étant lancé, Laurent Ruquier et sa bande ont ainsi évoqué le dernier livre de Line Renaud, "En toute confidence", paru le 7 octobre 2020. Un livre que Laurent Ruquier semble avoir apprécié contrairement à Isabelle Mergault. "Il est très bien le bouquin de Line", a lancé Laurent Ruquier. Isabelle Mergault a répondu : "Boh ça doit être de la merde ! Si elle dit du mal de moi !". La comédienne de 62 ans, qui avait confié avoir fait une tentative de suicide, a conclu par une petite pique à l’attention de Line Renaud sous-entendant que cette dernière sait très bien lire mais ne serait pas une très bonne actrice : "Par contre elle lit très bien, mais…". Un sous-entendu qui ne devrait pas plaire à la principale intéressée.

Par Matilde A.