Line Renaud : l'actrice vient de se faire vacciner contre la Covid-19

Depuis quelques jours maintenant la campagne de vaccination massive à commencer en France. Malgré les débuts difficiles, ce sont désormais les personnes de plus de 75 ans, les personnes vulnérables ainsi que les soignants de plus de 50 ans qui sont prioritaires. De nombreuses personnalités se font vacciner depuis quelques jours maintenant pour tenter de donner l'exemple. 200 célébrités ont même signé une tribune dans les colonnes du Parisien pour demander aux Français de passer le cap "pour faire un pas décisif dans la maîtrise de la pandémie et ce, sans aucune hésitation, nous nous engageons à nous faire vacciner dès que cela sera possible". Les nombreux artistes évoquaient ensuite "un acte citoyen qui permettrait de sortir de l'impasse". En effet le secteur culturel est à l'arrêt depuis des mois maintenant avec la fermeture des cinémas et des salles de spectacles.

"C'est un acte de solidarité collective"

Ce samedi 16 janvier, c'est l'actrice Amanda Lear qui a partagé sa vaccination sur les réseaux sociaux, une initiative soutenue par les internautes. Et ce lundi 18 janvier c'est Line Renaud qui a franchi le cap. L'actrice récemment victime d'un AVC a fait part de son ressenti à l'AFP. "J'étais réticente. J'avais plutôt décidé d'attendre. Devant l'ampleur de l'épidémie, j'ai décidé d'y aller. Et je suis contente d'avoir pris la décision. Ce que je peux dire aux personnes encore réticentes, c'est que c'est une question de vie pour soi et pour les autres. C'est un acte de solidarité collective". Line Renaud a ensuite conclu : "J'ai une immense confiance en la science."

Par J.F.