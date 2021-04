Line Renaud : sa lettre engagée en faveur de l’euthanasie

L’euthanasie fait partie des sujets les plus brûlants en France. Récemment, c’est Françoise Hardy qui lançait un appel en faveur de cet acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales considérées comme insupportables. "À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain. Ma mère a eu la maladie de Charcot qui est absolument insupportable. Ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l'aider et faire en sorte qu'elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie. Ça a été un confort extraordinaire. Il faut que la France en fasse autant. Il faut faire cette loi", a affirmé Françoise Hardy cette semaine au micro de RTL.

"Je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte"

Un avis largement partagé par Line Renaud. La comédienne, qui s'est fait vacciner contre la Covid-19, a écrit une lettre aux députés de l’Assemblée nationale cinq jours avant que ces derniers participent à la séance publique pour examiner la proposition de loi sur l’aide médicalisée à mourir. Dans son article 1er, la proposition de loi prévoit que "toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable", puisse demander à disposer d’une "assistance médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleur". Dans sa lettre, Line Renaud confie : "Ayant vécu livre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort". Line Renaud évoque ensuite des souvenirs douloureux. "J’ai partagé des fins de vie ô combien douloureuses. Celle de mon mari (Loulou Gasté, ndlr), de ma mère, de tant de malades du Sida", commence-t-elle avant d’estimer que l’aide médicalisée à mourir "est un progrès essentiel qu’on ne doit plus empêcher". "Songez à notre humanité et faites que notre liberté demeure entière jusqu’au dernier souffle. Votez ce texte !", conclut Line Renaud.

Jeudi, les députés auront à examiner un texte capital. Je leur adresse aujourd’hui cette lettre. Je compte sur vous qui nous représentez, pour voter cette loi qui donnera à chacun la possibilité de choisir sa #FindeVie. C’est un progrès essentiel qu’on ne doit plus empêcher. Line pic.twitter.com/1lmDHZYVr0 — Line Renaud (@linerenaud) April 3, 2021

Par Matilde A.