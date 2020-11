Line Renaud : sa touchante amitié avec Brigitte Macron

C'est une amitié assez improbable et pourtant qui dure depuis plusieurs années maintenant. En effet Line Renaud et Brigitte Macron sont très proches. Elles se sont rencontrées en 2014 et ont eu un véritable coup de foudre amical. Depuis, elles ne se sont jamais quittées. En 2018, lors d'une soirée exceptionnelle qui lui était consacrée pour ses 90 ans, Line Renaud s'était déjà confiée sur le sujet : "J'ai eu un coup de foudre de l'amitié pour le couple. (...) Brigitte est une femme française formidable, humble, drôle et d'une érudition extraordinaire."

une amitié touchante

Line Renaud fait énormément parler d'elle ce mardi 17 novembre. Et pour cause, elle a été annoncée morte par erreur, et suite à cela, elle a réagi avec beaucoup d'humour sur son compte Twitter : "Je suis en pleine forme. J’ai encore tellement de projets que le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour. Cette annonce précoce nous a fait éclater de rire Pirate (son chien, ndlr) et moi. Comme vous le voyez, je me porte très bien". Elle a accepté de se confier sur sa belle amitié et sur leur rencontre : "Invitée à dîner chez des amis, je me suis retrouvée assise à table à ses côtés. Quelque chose s'est passé entre nous. Brigitte Macron est tout ce que j'aime : simple et naturelle, intelligente et chaleureuse, drôle" assure-t-elle.

En 2019 lorsque Line Renaud a fait un AVC, elle a pu compter sur le soutien sa faille de Brigitte Macron qui lui a rendu visite à de nombreuses reprises.

