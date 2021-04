Line Renaud : ses rares confidences sur le plus grand regret de sa vie

Line Renaud est une femme au grand coeur. Le 27 mars dernier, "La Grande soirée du Sidaction" était organisée et cette dernière était dédiée à l'actrice qui a fondé l'association il y a plusieurs années maintenant. À cette occasion, le journal Le Monde accordait un long portrait à Line Renaud. Elle avait accepté de faire quelques confidences sur sa vie privée, notamment sur son défunt mari, Loulou Gasté : "Je ne serais pas arrivée là si… je n’avais pas rencontré un jour Loulou Gasté, ce magicien qui fut l’homme de ma vie. J’avais 17 ans, il en avait 37, et nous avons vécu ensemble pendant cinquante ans. Loulou me façonnait. De travail en répétitions, on s'est rapprochés. Et puis un jour, voilà, nous sommes devenus un couple" expliquait-elle.

de tristes confidences

Mais un peu plus loin dans le portrait, Line Renaud avait fait une glaçante confidence sur un douloureux moment de sa vie, son avortement clandestin : "Je me suis un jour retrouvée enceinte et ce fut la panique pour tous les deux. Il n'était pas question que je me retrouve dans la situation de ma grand-mère. Il a organisé un avortement dont je garde un souvenir effroyable. Une adresse glauque, un appartement sombre, une tricoteuse". Un moment douloureux pour Line Renaud qui ne connaîtra jamais la maternité.

Ce samedi 24 avril, l'actrice a accordé une interview au Parisien et s'est confiée sur son grand projet de 2021, les deux bandes dessinées "Super Linette" co-écrit, avec le journaliste David Lelalt-Helo. À destination des enfants, ces dernières permettent d'inciter les plus petits à croire en leurs rêves. Un projet que Line Renaud a tout de suite accepté : " Faire rêver les enfants ? J'ai dit oui tout de suite !" assure-t-elle au Parisien avant de se confier sur son plus grand regret : "Le plus grand manque dans ma vie, c'est de ne pas avoir eu d'enfants. J'adore les enfants, je m'imagine souvent ce que je ferais, ce que je dirais, si j'étais grand-mère".

