Line Renaud : son message bouleversant sur la mort

C'est un combat que Line Renaud mène d'une main de fer. En effet, depuis plusieurs années maintenant, l'actrice souhaite que la question autour de la mort soit remise en question.

Victime d'un AVC en avril 2019, l'ancienne meneuse de revue a évidemment eu très peur sa vie comme elle le confiait il y a quelques mois à Paris Match : "Ça m'est arrivé à 7h30 du matin, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mon chien, Pirate, dormait sur mon lit. Je me lève pour aller à la salle de bain et là, je glisse. Je tombe assise, au pied du lit, incapable de me relever. Pirate me regarde. Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je ne savais pas que je faisais un AVC, mais j'ai tout de suite compris que quelque chose de grave m'arrivait."

"J’ai vu trop de personnes mourir autour de moi"

Et cet épisode de sa vie n'a fait que renforcer l'envie de mener son combat, celui pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). Dans une vidéo postée sur YouTube et relayée sur son compte Twitter. Elle accompagne la vidéo du message suivant "Je me battrai sans relâche aux côtés de ADMDFrance, pour qu'ensemble nous obtenions le droit de mourir dans la dignité. Ensemble nous réussirons, j'en suis certaine ! Je compte sur vous et je vous aime".

Dans la vidéo, l'amie de Johnny Hallyday affirme une nouvelle fois ses envies : "J’ai vu trop de personnes mourir autour de moi pour ne pas savoir exactement les souffrances de la fin de vie et les difficultés à se faire entendre lorsque l’on est à l’hôpital".

Je me battrai, sans relâche, aux côtés de @ADMDFRANCE, pour qu’ensemble nous obtenions le droit de mourir dans la dignité. Ensemble, nous réussirons, j’en suis certaine ! Je compte sur vous. Et je vous aime. Line#Message#Findeviehttps://t.co/T5bomiJwxS — Line Renaud (@linerenaud) January 9, 2021

Par J.F.