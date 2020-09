Line Renaud victime d’un AVC, elle rétablit la vérité sur son hospitalisation

Le 10 avril 2019, Line Renaud était hospitalisée pour une simple chute dans son jardin. Mais auprès de nos confrères de Paris Match ce jeudi 24 septembre, la comédienne de 93 ans a voulu rétablir la vérité puisqu’elle a en réalité été victime d’un AVC : "Je l’avoue, je suis assez mal à l’aise avec ce mensonge. J’ai eu un petit AVC. Je m’en suis bien sortie, mais j’étais tout de même sonnée. Nicole Sonneville, mon amie et mon attachée de presse, Claude Chirac et Muriel Robin, mes deux filles de cœur, m’ont finalement convaincue : “Line, les rumeurs vont aller bon train, vous savez comment sont les gens ! Line a eu un AVC, elle est très diminuée…” J’ai eu peur qu’avec l’étiquette AVC collée sur le front on ne me confie plus de rôles !".

Son chien lui a sauvé la vie

Désormais honnête, Line Renaud a raconté ses souvenirs de ce matin du 10 avril : "Il était environ 7 h 30. Mon chien, Pirate, dormait sur mon lit. Je me lève pour aller à la salle de bains et là, je glisse. Je tombe assise, au pied du lit, incapable de me relever. Pirate me regarde. Je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’essaie de bouger – “Lève-toi, idiote !” –, comme dans ces rêves où l’on est incapable de fuir alors qu’il y a urgence. Dieu sait comment mes jambes se sont coincées sous le lit. C’est en me débattant que j’ai dû me casser la cheville droite. J’étais consciente, mais je n’avais mal nulle part". C’est finalement son aide à domicile qui l’a trouvée : "Comme d'habitude, elle a ouvert la porte de ma chambre sans faire de bruit, pour ne pas me réveiller. Pirate se précipite toujours dehors, pour ses besoins. Là, il est resté près de moi. Du coup, Jacinthe est entrée et m'a aperçue par terre. Elle m'a donné à boire, ma bouche était très sèche. Elle s'est ruée sur le téléphone pour appeler les secours. Si Pirate avait quitté la chambre, Jacinthe ne m'aurait pas vue. On peut dire qu'il m'a sauvée !".

Un nom de code pour Line Renaud

Conduite à l’hôpital Foch à Paris, Line Renaud a perdu connaissance une fois sur place : "Je me réveille assise sur un lit, sans savoir où je suis. Autour de moi, Nicole, Claude [Chirac] et Muriel [Robin]. Claude m'a dit : 'Line, vous avez fait un tout petit AVC, tout petit petit, il faut me croire. Vous n'imaginez pas votre chance ! Vous pourriez être défigurée, ne pas pouvoir parler. Vous allez rester quelques jours ici en rééducation.' J'ai ensuite appris que j'héritais d'un nom de code, 'madame Fleur', qui m'a beaucoup plu !". Line Renaud a ensuite été transférée à l’hôpital Stell de Rueil, puis a pu sortir le 12 juillet 2019 : "Il m'a encore fallu six semaines ici pour que je puisse me tenir sur ma jambe droite".

Par Alexia Felix