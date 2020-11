Line Renaud victime d’un AVC : Elle revient sur son mensonge

En 2019, Line Renaud avait fait une petite frayeur à ses fans après avoir été hospitalisée en raison d’une mauvaise chute. Mais en septembre dernier, l’actrice française a finalement rétabli la vérité en révélant qu’elle avait en réalité été victime d’un AVC. Après avoir raconté en détail ce qui s’est vraiment passé dans sa biographie "En toute confidence", Line Renaud a fait de nouvelles confidences à Laurent Ruquier dans On est presque en direct sur France 2 ce samedi 21 novembre sur France 2 : "Je me sentais très mal avec ce mensonge, moi je demandais qu'on le dise et les autres, Claude Chirac, Nicole (son attachée de presse, ndlr) et Muriel Robin ne voulaient pas et je me souvenais de mon mari qui me disait 'un artiste ne doit jamais dire qu'il est malade' donc j'ai repensé à ce mot de Loulou, ne disons pas que j'ai fait un AVC, mais ça me pesait".

"J’en ai vu d’autres"

Si Line Renaud a passé cinq mois à l’hôpital, l’actrice assure aujourd’hui aller "très bien " même si une rumeur selon laquelle elle serait décédée a circulé il a quelques jours sur la Toile. Une nouvelle que Line Renaud préfère prendre avec humour : "Morte partout ! En ce moment ça marche bien pour moi, le coup des morts... J'en ai vu d'autres !". Interrogée de nouveau sur son AVC par Laurent Ruquier, Line Renaud a affirmé aller mieux qu’il y a encore quelques semaines : "Claude Chirac et Muriel Robin m'attendaient, quand je suis revenue à moi et elles m'ont dit : 'Line, la vérité c'est que c'est un tout petit AVC’ ». Et pour prouver que son état s’est bien amélioré, Line Renaud n’a pas hésité au cours de l’émission à s’en prendre à Valéry Giscard d’Estaing : "Cher président, vous êtes très hautain ! Vous n’êtes pas sympathique du tout, mais alors pas du tout. Et vous n’aimez pas Chirac ! A chaque fois qu’il me rencontrait il me disait, ‘comment va votre poulain ?’ Mon poulain, c’était Chirac".

Par Alexia Felix