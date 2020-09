Line Renaud victime d'un AVC : elle s'excuse d'avoir menti

Invitée ce mercredi 30 septembre au micro de RTL, Line Renaud faisait la promotion de son nouveau livre qui sortira le 7 octobre prochain "En toute confidence". Ce dernier n'est autre que la suite de ses souvenirs racontés il y a sept ans dans son premier livre, "Et mes secrets aussi". L'actrice revient longuement sur l'AVC dont elle a été victime et qu'elle a caché pendant de longs mois, comme elle le raconte dans son autobiographie.

En effet, le 10 avril 2019, Line Renaud a eu un AVC. Une matinée dont elle se souviendra toute sa vie. Quelques minutes après être sortie de son lit, elle est victime d'un malaise : "Je glisse de mon lit. J'essaye de me relever. Mon chien Pirate ne me lâche pas des yeux. Et normalement, la femme qui vient me chercher entrouvre la porte de la chambre, appelle Pirate et il se sauve pour la rejoindre. Mais elle a appelé Pirate et il n'est pas parti. Elle est entrée pour voir pourquoi il ne venait pas tout de suite, et elle m'a trouvée couchée par terre. Je lui ai alors dit 'Vite Jacinte appelez le Samu !'" confie-t-elle au micro de nos confrères.

"j'espère que vous ne m'en voulez pas"

Et si elle est en vie aujourd'hui, Line Renaud, qui a récemment rendu hommage à Annie Cordy, en est persuadée, c'est grâce à son chien, Pirate. "Pirate m'a sauvée. S'il était parti tout de suite. Jacinte ne serait pas entrée plus profondément dans la chambre et, vous savez, avec un AVC il faut faire vite, c'est le temps qui compte".

Un accident que l'actrice a tenu à garder secret pendant de longues semaines. "Je ne peux pas bien vivre avec le mensonge. Je vis même mal. Autour de moi, on m'a conseillé de ne surtout pas le dire. Surtout pas. Et je me suis dit que je n'allais pas le dire mais que j'allais l'écrire. Pardon, pour le petit mensonge, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Quand on s'en sort, c'est extraordinaire, on dit merci tous les jours".

Par J.F.