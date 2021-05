L'instant Présent : Florian Hessique met en lumière sa passion pour les chevaux dans son nouveau film

Le 19 mai 2021 est une date qui restera gravée dans les esprits. Après de longs mois de fermeture et de désespoir, les cinémas ont enfin réouvert. Une bouffée d'air frais pour les artistes. Ainsi, dès mercredi 9 juin, les spectateurs pourront retrouver le long-métrage de Florian Hessique, intitulé "L'instant Présent", dans les salles obscures françaises. Le jeune réalisateur, notamment connu pour son film "La Légende", sorti en 2018, prouve une fois de plus ses prouesses artistiques aussi bien devant que derrière la caméra. Florian Hessique campe le rôle principal de Joshua, un ancien cavalier qui a passé dix années dans le coma à la suite d'un accident. En se réveillant, il n'a plus aucun souvenir... Il donnera la réplique à Alice Raucoules ainsi qu'à Martin Lamotte, qui prêteront respectivement leurs traits à Alice et Mario. Ces deux personnages tenteront d'aider le jeune homme à se souvenir de sa vie d'avant et de sa passion pour les chevaux.

"à la fois tendre et pleine de nostalgie"

Centrée davantage sur les ressentis des personnes "oubliées", cette histoire à la fois dramatique et romantique devrait transporter les spectateurs dans un tourbillon d'émotions. En ayant principalement tourné dans des écuries près de Cholet, Florian Hessique a mis en lumière ses propres chevaux et a voulu, à travers ce long-métrage, partager sa passion. "J’espère donc que ce film embarquera son public dans cette douce page de vie, à la fois tendre et pleine de nostalgie", a-déclaré le réalisateur. Une promesse qui devrait en séduire plus d'un.

Par Solène Sab