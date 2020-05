Logan Williams mort : les causes du décès dévoilées

C'est la mère du jeune homme, Maryse qui a annoncé la nouvelle le 3 avril dernier. Logan Williams qui incarnait le jeune Barry Allen dans la série The Flash, dont le tournage est interrompu à cause du coronavirus, décédait subitement à seulement 16 ans. L'acteur commencé sa carrière très tôt, dès l'âge de 10 ans. On l'avait vu dans de nombreux films et séries tels que "Supernatural" ou "Le coeur a ses raisons". Sur les réseaux sociaux, ils avaient été nombreux à lui rendre hommage. "Je viens juste d’entendre cette nouvelle dévastatrice de la mort soudaine de Logan Williams. (…) J’étais impressionné non seulement par le talent de Logan mais par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières lui sont adressées ainsi qu’à sa famille à laquelle on pense fortement. C’est un moment étrange pour nous tous. J’envoie de l’amour à tout le monde" avait écrit l'acteur Grant Gustin.

une addiction tragique



La famille ne s'était pas exprimée sur les causes du décès à l'époque. Ce samedi 16 mai, le New York Post en dévoile un peu plus. Selon les informations du journal, Logan Williams est mort d'une overdose de Fentalyl, un puissant analgésique opioïde encore plus puissant que la morphine. Cela fait plusieurs mois maintenant que cette drogue fait des ravages aux États-Unis. C'est pourquoi la mère de l'acteur a tenu à être transparente au sujet de ses addictions. Elle déclare ainsi qu'il était accro au cannabis depuis ses 13 ans, avant de développer d'autres addictions. Maryse Williams espère que la mort de son fils ne soit "pas vaine" et que la mort de son fils pourra aider "beaucoup de gens laissés sur le bord de la route…".

Par J.F.