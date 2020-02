Louane avantagée pour les César ? Les révélations fracassantes d'une enquête

Un an après sa participation à "The Voice" sur TF1 en 2013, Louane décrochait son premier rôle au cinéma dans "La Famille Bélier". Dans ce film d'Éric Lartigau, elle incarne une jeune fille unique entendante dans une famille de sourds. Un rôle pour lequel elle a été récompensée en 2015 lors de la 40e édition des César. En effet, la jeune femme de 23 ans - enceinte de son premier enfant - a remporté le César du meilleur espoir féminin.

Sur scène, elle avait livré un discours plein d'émotions. "J'ai tellement de gens à remercier (...) Merci à vous d'avoir voté pour moi. Je vais tout faire pour ne pas vous décevoir. Éric (NDLR, Lartigau, le réalisateur) je ne pourrais jamais, jamais, jamais assez te remercier et tu le sais. Merci de m'avoir fait confiance. J'espère que je ne t'ai pas déçu (...) Je voudrais aussi bien sûr remercier ma famille qui me soutient et me protège. Papa, maman, c'est pour vous", disait-elle.

"Ça nous a coupé la chique"

Louane a-t-elle été avantagée pour son César du meilleur espoir féminin ? C'est ce que laisse entendre une enquête menée par Le Monde dans laquelle nos confrères dévoilent les coulisses de l'Académie avant la démission de son président Alain Terzian. Il y est notamment relaté comment l'ancien président de l'Académie serait intervenu en pleine réunion de la commission chargée de présélectionner les nommés au César du meilleur espoir masculin et féminin.

"Il a déboulé au début d'une réunion et nous a balancé : 'Ajoutez Louane Emera, elle y est d'office !' Ça nous a coupé la chique. C'est rageant, parce qu'on fait ça sérieusement, on regarde les films... Mais c'est dans le règlement : Terzian a le droit d'ajouter des noms à notre liste. Il gère tout. Ça fait beaucoup pour un seul homme", a expliqué un membre de la commission à nos confrères du Monde.

Par Non Stop People TV