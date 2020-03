Louis de Funès jaloux de Bourvil ? Sa grosse crise de jalousie à Gérard Oury

En raison de l’actualité et de la situation sanitaire de la France, la chaîne a en effet décidé de bousculer sa programmation et suspend la diffusion de l’émission "Patron Incognito". À la place, les téléspectateurs pourront joyeusement revoir « Le gendarme de St Tropez » dès 21 h 05 puis "Le gendarme et les extraterrestres" dès 22 h 55.

A l’occasion du 35e anniversaire de la mort de Louis de Funès, le journaliste Vincent Josse a d'ailleurs décidé de lui consacre un "Grand Atelier fantôme". Plusieurs proches de la figure phare du cinéma français s’amusent ainsi à livrer quelques anecdotes rares et inédites sur Louis de Funès. Scénariste et réalisatrice, Danièle Thompson qui n’est autre que la fille de Gérard Oury, ami de longue date de Louis de Funès vient donc de raconter ce jour où ce dernier a fait une énorme crise de jalousie à son illustre papa.

La scénariste a en effet révélé que deux scènes du film "Le Corniaud"ont été ajoutées par Gérard Oury alors qu’elles n’étaient pas dans le scénario original. À l’époque du film, Louis de Funès et Gérard Oury se connaissent depuis 20 ans. Bourvil, grosse vedette de l’époque, partage l’affiche avec Louis de Funès et hérite donc de plus de temps d’écran. Cantonné au statut de second rôle, Louis de Funès aurait alors fait une véritable crise de jalousie à Gérard Oury et aurait décidé de faire une "grève du masque": ne jouer que ce qui était écrit dans le scénario, rien de plus.

Le réalisateur perçoit à ce moment-là la détresse et l’angoisse de l’acteur… qui vient de tourner le succès de toute de sa carrière sans le savoir : "Le Gendarme de St Tropez".

Par E.S.