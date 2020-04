Louis de Funès : Pourquoi son projet d’incarner Astérix est tombé à l’eau

Les célèbres gaulois Astérix et Obélix imaginés par Albert Uderzo et René Goscinny connaissent un franc succès. L’idée d’adapter leurs aventures au cinéma est alors soulevée. Et c’est le réalisateur Claude Zidi qui, le premier, adapte la bande-dessinée sur grand écran. En 1999 sort "Astérix et Obélix contre César" avec Christian Clavier dans le rôle d’Astérix et Gérard Depardieu dans celui d’Obélix. Mais ce projet n’est pas le premier. Un premier projet d’adaptation porté par Claude Lelouch dans les années 60 n’aboutit pas, puis Louis de Funès porte un second projet qui ne se fait finalement pas. Et c’est pour un détail physique que l’acteur n’a jamais prêté ses traits à Astérix. Albert Uderzo a raconté l’anecdote à Allociné en 2014.

"Au départ c’est lui qui voulait"

Le père d’Astérix et Obélix, disparu le 24 mars 2020, racontait en 2014 son déjeuner avec Louis de Funès. "On a déjeuné avec Louis de Funès parce qu’il nous a demandé la possibilité de faire un film avec Astérix. Donc on était très fiers de déjeuner avec lui car c’était un personnage extraordinaire dans la vie comme dans les films. (…) j’ai vécu un moment extraordinaire. Ça n’a pas marché car il voulait faire un Astérix, le rôle principal, mais sans moustache. Il avait peur qu’on ne le reconnaisse pas. Alors on lui a dit ‘Vous savez sans moustache on va dénaturer le personnage, les gens ne vont pas comprendre’ et puis ça n’a pas marché pour d’autres raisons. Mais au départ c’est lui qui voulait". C’est donc Christian Clavier qui a le premier interprété le personnage d’Astérix. Le film "Astérix et Obélix contre César" est diffusé ce lundi 27 avril à partir de 21h05 sur TF1.

Par Valentine V.