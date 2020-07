Louise Bourgoin en couple : qui est son compagnon ?

Louise Bourgoin a toujours fait preuve de discrétion concernant sa vie privée. Entre 2007 et 2010, l’ancienne Miss météo du "Grand Journal" de Canal + a été en couple avec le musicien Julien Doré. Le couple à l’époque s’était affiché lors d’évènements publics. Depuis, l’actrice ne parle que rarement de sa vie amoureuse et familiale. En 2015, la comédienne également dessinatrice révélait toutefois avoir trouvé l’amour. Elle partage sa vie depuis plusieurs années avec Tanguy Destable. L’homme n’est pas étranger au monde de la culture. Sous le pseudonyme de Tepr, il officie en tant que producteur de musique électronique et de hip-hop. Comme le rapporte Closer, il a participé à des mix pour Martin Solveig, Jamaica ou encore la chanteuse Yelle. Il vient d’ailleurs de collaborer tout récemment avec l’interprète de "À cause des garçons" sur son nouvel album "L’Ère du Verseau" qui devrait sortir en septembre prochain.

Louise Bourgoin et Tepr très discrets

Le musicien est tout comme sa compagne extrêmement discret. Le couple a accueilli un premier petit garçon prénommé Étienne le 7 avril 2016 et selon la page Wikipédia de Louise Bourgoin, elle et son compagnon ont eu un deuxième petit garçon appelé Vadim le 14 janvier 2020. "Devenir maman m’a complètement décomplexée, et cela va m’aider à élargir ma palette de jeu", déclarait l’héroïne de "L’amour dure trois ans" en 2017 dans Télé 7 jours. "La maternité me donne une force incroyable, que je ne soupçonnais pas. Je ne me reconnais pas. C’est incroyable et super", ajoutait-elle en 2018 dans Glamour.

Louise Bourgoin est à retrouver ce lundi 27 juillet sur M6 dans "Les dents, pipi et au lit". Au côté d’Arnaud Ducret, elle incarne une jeune mère célibataire.

Par Non Stop People TV