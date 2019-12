Luc Besson accusé d'agression sexuelle : Une actrice entendue par la police française

La polémique enfle. Luc Besson a été accusé de viol par Sand Van Roy, l'actrice belgo-néerlandaise. Depuis, sa vie a basculé et d'autres femmes ont pris la parole. Si l'affaire avait été classée sans suite en février, elle a cependant était relancée. D'ailleurs, de nouvelles plaintes ont fait surface. Une actrice vivant aux Etats-Unis et qui a préféré garder l'anonymat, s'est entretenue jeudi par visioconférence avec la police française. Selon BFMTV et Mediapart, ils l'ont notamment interrogée concernant l'enquête préliminaire pour agression sexuelle qui vise le réalisateur Luc Besson. Cette femme âgée d'une quarantaine d'année a raconté les faits "pendant près d'une heure, qui remonteraient à mars 2002.". Le réalisateur "était à la recherche d'une actrice pour tenir un des rôles principaux du film Fanfan la Tulipe..."

Il a essayé de me plaquer contre le mur et de m’embrasser de force

L'actrice d'une quarantaine d'années a raconté en détail son agression à la police française. Selon ses dires, Luc Besson se serait "brusquement" jeté sur elle. Elle a expliqué : "Il a essayé de me plaquer contre le mur et de m’embrasser de force. J’ai résisté et ai réagi très rapidement: je me trouvais heureusement près de la porte du studio. Je me souviens d’avoir tourné la tête, et de m’être laissée tomber à terre, ce qui m’a permis de m’échapper à genoux, puis, une fois la porte passée, je suis sortie en courant afin de lui échapper. Après ce qui s’est passé dans ce studio, le comportement de Monsieur Luc Besson m’a poursuivie pendant de nombreuses années. J’éprouvais de la culpabilité, je me demandais si tout cela était de ma faute.". Elle n'aurait pas obtenu le rôle à la suite de ce refus. Même si les faits sont prescrits, l'actrice a tenu à partager son témoignage, pensant qu'il pourrait appuyer la plainte de Sand Van Roy.

Par Solène Sab