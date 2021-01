Luc Besson accusé de viol : son ex-femme Maïwenn évoque des coups reçus lors d'une dispute

En mai 2018, Sand Van Roy accusait le réalisateur français Luc Besson de viol. Si ce dernier parle de relation consentie, la comédienne de 30 ans évoque quant à elle un viol survenu à l'hôtel Bristol mais aussi une emprise psychologique et professionnelle de Luc Besson qui aurait duré deux ans.

Près de trois ans après le début du scandale, le magazine Paris Match revient sur l'affaire et sur le fait que Luc Besson aurait eu des comportements sexuels inappropriés avec plusieurs autres femmes. De quoi pousser les enquêteurs à entendre les femmes qui ont partagé sa vie à savoir Anne Parillaud et Maïwenn Le Besco ou encore Virginie Silla, l'actuelle femme du réalisateur.

Maïwenn évoque des "coups" de la part de Luc Besson

A leur rencontre, Maïwenn n'a que 14 ans et Luc Besson a 31 ans. Si leur différence d'âge fait beaucoup jaser à l'époque, le réalisateur et l'actrice se mettent quand même en couple. Ils se marient en 1992 quand la jolie brune atteint la majorité... mais divorcent en 1997. "Il disait qu'il était tombé amoureux malgré mon jeune âge" s'est souvenue la réalisatrice qui a aujourd'hui 44 ans, avant d'assurer n'avoir jamais été forcée à faire quoi que ce soit.



De leur union naît Shanna. A la naissance de la jeune femme qui a aujourd'hui 28 ans, Maïwenn fait état d'un mari "fuyant le terrain familial" et "obsédé par son travail". Le tournage du film "Le cinquième élément" en 1996 conduit finalement à leur rupture. Alors que Luc Besson rentrait souvent tard, épuisé ou dormait sur le plateau, Maïwenn provoque une "grosse discussion à la maison" qui tourne mal : "Ça a été très tendu, à en venir même à recevoir des coups de sa part". explique-t-elle. La réalisatrice qui a récemment fait le buzz à cause de ses propos contre les féministes concède néanmoins que cette dispute "était exceptionnelle" et qu'elle ne qualifierait pas Luc Besson "d'homme violent".



"Quand il m'a quittée, il m'a dit que je n'avais pas le corps qui lui convenait" révèle ensuite Maïwenn visiblement encore remontée contre son ex. Malgré ces confidences, elle croit fermement à son innocence et se dit "très surprise" par les accusations de viol de Sand Van Roy.

Par E.S.