Luc Besson : Sand Van Roy témoigne des conséquences après sa plainte

Dans un climat très tendu au sein du cinéma français avec l'affaire Roman Polanski, le départ d'Adèle Haenel lors de la 45ème cérémonie des César après la remise d'un prix au réalisateur, divise. Avec sa prise de position, l'actrice s'est même retrouvée menacée par un directeur de casting. À l'image de son message très virulent où il lui annonce une "carrière morte", la comédienne néerlandaise Sand Van Roy qui avait porté plainte pour viol contre Luc Besson en mai 2018, a témoigné sur Twitter ce mercredi 4 mars, sur les conséquences qui ont suivies. "J'ai eu zéro casting en France depuis que j'ai porté plainte et mon agent m'a laissé tomber. Je suis fauchée, j'ai repris mes études, mais je n'ose pas échanger avec les autres étudiants, car quand on me cherche sur Google, on croit que je suis une menteuse et une pute", a-t-elle assuré.

Une seconde plainte portée contre Luc Besson

Après avoir obtenu des rôles dans les films du producteur, "Valérian et la cité des mille planètes" et "Taxi 5", Sand Van Roy avait affirmé avoir été sous l’emprise psychologique et professionnelle de Luc Besson pendant deux ans. Mais sa première plainte a été classée sans suite tandis que le réalisateur a toujours clamé son innocence. Loin de se laisser faire, Sand Van Roy avait porté une nouvelle accusation en février 2019. C'est alors que la justice a ordonné la réouverture de l'enquête en octobre dernier. Tandis que huit accusatrices ont également dénoncé le comportement de Luc Besson, le réalisateur a lui continué de nier les faits d'agressions sexuelles.

j'ai eu 0 castings en France depuis que j'ai porté plainte et mon agent m'a laissé tomber. je suis fauchée. j'ai repris mes études mais je n'ose pas échanger avec les autres étudiants car quand on me cherche sur google on croit que je suis une menteuse et une pute. Bonne journée — Sand Van Roy (@SandVanRoy) March 4, 2020

Par Marie Merlet