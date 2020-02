Luke Perry oublié des Oscars 2020 ? L’Académie s’explique

La soirée des Oscars a été marquée par le sacre tardif de Brad Pitt et le raz-de-marée du film coréen Parasite. L’acteur divorcé d’Angelina Jolie n’avait encore jamais gagné de statuette. Et pour sa première, il a marqué les esprits avec un discours tout en finesse. Mais ce qu’ont retenu les téléspectateurs c’est surtout la prestation scénique d’Eminem et l’absence remarquée d’hommage à Luke Perry. A chaque cérémonie est diffusée une séquence appelée "In Memoriam" qui rend hommage aux personnalités du monde du cinéma décédées dans l’année. Luke Perry qui a été emporté par un AVC le 4 mars 2019 n’en faisait pas partie.

Trop de demandes, pas assez de temps

Les téléspectateurs n’ont pas manqué de critiquer cette absence sur les réseaux sociaux. A tel point que L’Académie a dû s’expliquer. Elle justifie ce choix de ne pas avoir inclus Luke Perry par un "manque de temps" dans un communiqué de presse paru sur le site du Hollywood Reporter. "L’Académie reçoit des centaines de demandes pour inclure les êtes aimés et les collègues de l’industrie dans la section In Memoriam. Un comité exécutif représentant chaque direction générale examine la liste de demandes, et fait des sélections pour la télédiffusion en fonction d'un temps disponible limité", explique l’institution. Même si l’acteur n’a pas été honoré pendant la cérémonie télévisée, il garde sa place sur le site internet des Oscars dans une galerie photos. "Toutes les soumissions sont incluses sur le site officiel des Oscars et y demeureront tout au long de l’année", précise le communiqué.

Par Mélanie C.