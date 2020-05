Lynn Shelton : la réalisatrice est morte à 54 ans

Après le décès de Fred Willard, le cinéma est une nouvelle fois en deuil. Scénariste emblématique de la scène indépendante, Lynn Shelton s'est éteinte ce vendredi 15 mai, à l'âge de 54 ans des suites d'une maladie du sang. C'est son mari Marc Maron qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué dévoilé par IndieWire. "J'ai des nouvelles horribles. Lynn est décédée hier soir. Elle s'est effondrée hier matin après avoir été malade pendant une semaine. Il y avait une condition sous-jacente auparavant inconnue. Ce n'était pas COVID-19. Les médecins n'ont pas pu la sauver. Ils ont essayé. Dur."



Il ajoute ensuite "C’était une artiste belle, gentille, aimante et charismatique. Son esprit était une pure joie. Elle m’a fait plaisir. Je l’ai rendue heureuse. Nous étions heureux. Je la faisais rire tout le temps. On a beaucoup ri. Nous commencions une vie ensemble. Je ne peux vraiment pas croire ce qui se passe. C’est une perte horrible et triste".

"Une perte dévastatrice"

Lynn Shelton était connue pour avoir réalisé de nombreux films tels que Humpday ou encore Ma Meilleure amie, sa soeur et moi, mais aussi pour de nombreuses séries tels que Mad Men ou encore Glow consacrée à l'univers du catch féminin. Très appréciée par de nombreux acteurs, ces derniers ont tenu à lui rendre un bel hommage. C'est le cas notamment d'Ellen Page, récemment mariée, qui qualifie le décès de la réalisatrice de "perte dévastatrice". Ou encore Reese Witherspoon qui a travaillé avec elle sur la série "Little Fires Everywhere" confie être "complètement sous le choc que cette réalisatrice flamboyante, talentueuse et animée ne soit plus parmi nous".

Par J.F.