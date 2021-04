Macaulay Culkin : L'acteur de Maman, j'ai raté l'avion est papa pour la première fois

Après avoir été propulsé sous le feu des projecteurs dans les années 1990, grâce à son rôle devenu emblématique, dans "Maman j'ai raté l'avion", la star du film, Macaulay Culkin, a connu des jours bien plus difficiles. Être un enfant star à Hollywood n'est pas toujours évident à gérer et la pression peut parfois faire basculer la vie de ces jeunes. Macaulay Culkin a incarné le rôle culte de Kevin MacAllister, un jeune garçon âgé de 8 ans. Ses parents l'oublient chez eux lors des fêtes de fin d'années et ce dernier doit faire face à des cambrioleurs qui essayent de pénétrer chez lui. Cependant, ce jeune enfant a plus d'une corde à son arc et fait vivre un véritable enfer à ces criminels. Maman j'ai raté l'avion continue de déchaîner les passions trente ans après sa diffusion et de faire mourir de rire toutes les générations confondues. Malheureusement, après cette célébrité, Kevin MacAllister a connu des jours plus sombres. L'acteur a perdu ses deux sœurs et a noyé ses démons dans la drogue...

Un hommage à sa soeur

Une terrible période qui semble à présent être révolue. En effet, la star de Maman j'ai raté l'avion a repris sa vie en main et est aujourd'hui l'homme le plus heureux. En couple depuis 2017 avec Brenda Song, les deux amoureux viennent d'annoncer une grande nouvelle. Macaulay Culkin et sa compagne ont donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Dakota Song Culkin, nom donné en hommage à sa défunte sœur, décédée dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 29 ans. Le fils de l'acteur est né le 5 avril 2021 à Los Angeles. Une chose est sûre, c'est que ces jeunes parents sont "fous de joie" comme le révèle le communiqué partagé par son porte-parole.

Par Solène Sab