Macaulay Culkin : son masque en référence à Maman j'ai raté l'avion fait mourir de rire la Toile

Macaulay Culkin ne manque pas d'humour. L'acteur adore jouer de son rôle qui l'a rendu célèbre dans Maman j'ai raté l'avion. En 2018, il renfilait le costume de Kevin MacCallister le temps d'une courte vidéo pour une pub Google. Comment aurait fait le petit garçon si à l'époque, il avait été guidé par un assistant vocal ? Il rejouait alors toutes les scènes les plus emblématiques du film mais avec des objets high-tech. Une vidéo qui avait fait mourir de rire les internautes mais qui leur avait donné un sacré coup de vieux. Un coup de vieux qui n'était rien à côté du récent message posté par l'acteur sur Instagram.



En effet, le 26 août dernier, Macaulay Culkin fêtait ses 40 ans. Et l'acteur a décidé de ne pas déroger à la règle, et de prendre ça avec humour. Il écrivait sur Twitter dans un premier message "Salut les gars, vous voulez vous sentir vieux ? J'ai 40 ans !", dans un deuxième post il ajoutait : "C'est mon cadeau pour ce monde. Je fais en sorte que les gens se sentent vieux", avant de conclure : "Vu que j'ai 40 ans, il est temps que je fasse ma crise. Je pense me mettre au surf. Vous avez des suggestions ?".

les internautes conquis

Macaulay Culkin qui a toujours soutenu Michael Jackson ne manque donc pas d'humour. Et il vient de le prouver une nouvelle fois avec son nouveau post sur Twitter. Il vient de poster une photo sur laquelle il porte son nouveau masque pour lutter contre le coronavirus qu'il a accompagné de la légende suivante : "Je me protège du covid en portant la peau écorchée de mon moi jeune. N'oubliez pas de porter vos masques, les enfants". Ce dernier représente l'affiche du film "Maman j'ai raté l'avion", sur laquelle on voit Kevin, apeuré, mains sur les joues et bouche ouverte.

Extrêmement réaliste, le message a beaucoup fait rire les internautes. "Je viens de recracher mon soda sur mon portable, Macaulay Culkin me doit un nouveau téléphone" a-t-on pu lire en commentaire. "Ce masque est génial et y’a intérêt à ce qu’il existe pour ma carnation de peau", et même Natalie Portman s'est montrée convaincue par ce masque : "Il est trop bien Mack".

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

Par J.F.