Maïwenn : l'actrice tacle (encore) les féministes et défend Roman Polanski

En janvier dernier, en plein mouvement #MeToo, Maïwenn prenait position en répondant à la tribune de Catherine Deneuve. "Je réclame le droit de coucher avec qui je veux le temps d'une nuit sans être une femme facile quand les hommes sont des séducteurs. Je réclame le droit d'avoir du pouvoir dans mon travail sans faire peur aux hommes." déclarait-elle en pied de nez aux féministes.



Aujourd'hui encore, l'actrice et réalisatrice fait part de son aversion pour les féministes dans les colonnes du nouveau numéro de Paris Match, en kiosque ce jeudi 22 octobre : "C'est fou ce qu'elles (les féministes, ndlr) peuvent dire comme conneries, ces derniers temps. Ce sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, c'est clair, et qui sont à l'origine de dommages collatéraux très graves" lance l'ancienne compagne de Luc Besson.

Maïwenn prend la défense de Roman Polanski

Totalement opposée aux idées véhiculées par le mouvement #MeToo et par la vague de féminisme, Maïwenn profite de cette interview pour défendre Roman Polanski et descendre l'actrice Adèle Haenel qui avait quitté la cérémonie des César avec fracas : "Polanski a reçu un prix pour un film formidable, où est le problème ? On ne lui a pas non plus décerné un prix Nobel ! Adèle Haenel doit avoir un gros bobo quelque part, pour être partie comme elle l'a fait" déclare-t-elle.



Si la mère de famille de 44 ans "reconnaît très bien que (les agressions sexuelles soient) condamnables", elle estime néanmoins que certaines victimes ont une part de responsabilité : "Si j'accepte de me rendre dans la chambre d'un homme à 1h du matin, je me doute bien que ce n'est pas pour parler d'un rôle !" lance-t-elle à nos confrères de Paris Match. Des propos bien tranchés qui risquent de faire grincer des dents au sein de l'opinion publique.





Par E.S.