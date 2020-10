Maïwenn s'explique après ses propos choc sur les féministes

Réputée pour son franc-parler, Maïwenn vient à nouveau de donner son point de vue sur l'actualité. Puisqu'elle assure en ce moment la promotion de son nouveau film baptisé "ADN" (en salles ce mercredi 28 octobre, ndlr), l'actrice et réalisatrice se prête en effet au jeu des interviews.

Si elle était présente sur le plateau de l'émission "C à vous" ce mardi 27 octobre, Maïwenn avait aussi répondu aux questions de nos confrères de Paris Match dans leur édition du 22 octobre dernier. L'occasion pour elle de faire à nouveau part de son aversion pour les féministes : "C'est fou ce qu'elles (les féministes, ndlr) peuvent dire comme conneries, ces derniers temps. Ce sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, c'est clair, et qui sont à l'origine de dommages collatéraux très graves" avait lancé l'ancienne compagne de Luc Besson.

"Je suis féministe"

Maïwenn avait aussi profité de cette interview pour défendre Roman Polanski et descendre l'actrice Adèle Haenel qui avait quitté la cérémonie des César avec fracas : "Polanski a reçu un prix pour un film formidable, où est le problème ? On ne lui a pas non plus décerné un prix Nobel ! Adèle Haenel doit avoir un gros bobo quelque part, pour être partie comme elle l'a fait". Invitée sur le plateau de l'émission "Passage des arts", présentée par Claire Chazal, quelques heures plus tard, la belle brune de 44 ans continuait sur sa lancée : "Tout ce bordel aux César j'ai trouvé que c'était n'importe quoi".

De quoi engendrer une vague de colère sur les réseaux sociaux, les internautes ayant été sidérés de voir une femme tenir ce genre de propos. Face à l'ampleur de la polémique, Maïwenn a décidé de réagir dans les colonnes du Parisien ce mercredi 28 octobre : "Ce que je voulais dire, c’est qu’il y a beaucoup de haine des hommes chez certaines néoféministes. Je suis féministe, je suis que pour les choses changent, je suis pour une égalité salariale… Mais je ne suis pas pour l’égalité de l’identité. Actuellement, il y a des déviances" a-t-elle assuré pour calmer le jeu.

