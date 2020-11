Maïwenn : son film "ADN" recalé aux Oscars, elle réagit étrangement sur Instagram

Après "Le Bal des actrices", "Polisse" ou encore "Mon roi", Maïwenn vient de réaliser un nouveau film intitulé "ADN". Ce long-métrage sorti le 28 octobre dernier est un drame familial dans lequel la réalisatrice joue également les actrices puisqu'elle campe le rôle d'une mère divorcée dont l'univers est entièrement chamboulé par la perte de son grand-père.



Si le film a été plutôt bien accueilli dans les salles de cinéma juste avant ce second confinement, Maïwenn a bien failli se mettre à dos l'opinion publique durant sa promotion. L'ancienne compagne de Luc Besson a en effet été pointée du doigt pour avoir taclé les féministes... et pour avoir pris la défense du réalisateur Roman Polanski.

Maïwenn rEcalée aux Oscars

Et si elle avait calmé le jeu après ses propos anti-féministes, Maïwenn - qui est réputée pour son franc-parler - vient certainement de provoquer une nouvelle controverse. Jeudi 19 novembre 2020, il a été annoncé que c'est le film "Deux" du réalisateur Filippo Meneghetti, sorti en février dernier, qui représentera la France lors de la prochaine cérémonie des Oscars.



Parmi les quatre autres films pré-sélectionnés et non retenus par le comité, se trouvait "ADN", le film de Maïwenn... qui s'est empressée de réagir à son éviction via son compte Instagram. "Je suis fière que Netflix sorte mon film en salles aux US même si cela doit me coûter de représenter la France aux Oscars" a-t-elle écrit sur un fond où le logo de la plateforme Netflix apparaît. La réalisatrice de 44 ans insinue donc que c'est son rapprochement avec Netflix qui a convaincu le comité de ne pas choisir son film.

Parmi les neuf membres de la commission qui ont choisi le représentant de la France aux Oscars, on retrouve les cinéastes Olivier Nakache et Mati Diop, le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, ou encore la nouvelle patronne des César, Véronique Cayla. La cérémonie des Oscars se tiendra le 25 avril prochain.

Par E.S.