Mallaury Nataf SDF : L'actrice est de nouveau dans la rue

Mallaury Nataf, actrice révélée dans "Le miel et les abeilles" serait à nouveau SDF. En 2011, elle s'était déjà retrouvée dans la rue et s'était même vue retirer la garde de ses enfants. Elle avait à l'époque pu compter sur le soutien du producteur Jean-Luc Azoulay qui avait lancé un appel pour la retrouver. En 2018 après plusieurs mains tendues, Mallaury Nataf avait retrouvé un logement et un petit travail dans une boulangerie. C'est en 2019 que son passé d'actrice la rattrape et pour son plus grand bonheur, l'actrice retrouve le chemin des plateaux de tournage, toujours grâce au producteur. Elle incarnait Lola dans la célèbre série "Les mystères de l'amour".

"peut-être qu'elle a eu envie d'y retourner"

Mais selon les informations de Closer, Mallaury Nataf est de nouveau à la rue. Jean-Luc Azoulay a été contacté par la rédaction et a fait quelques révélations au sujet de l'actrice. "Je ne suis pas surpris. Pendant les huit mois où Mallaury a incarné le personnage de Lola dans Les Mystères de l'amour, nous avons eu l'occasion de beaucoup parler. Elle évoquait ses années de rupture avec la société comme une expérience artistique formidable. Mallaury est une artiste. Qu'elle soit de nouveau dans la rue explique peut-être qu'elle a eu envie d'y retourner, tout simplement".

Alors que tout se passait bien, Mallaury Nataf a quitté subitement le tournage des "Mystère de l'amour" au début du premier confinement : "Mallaury n'a pas été virée. Elle est partie d'elle-même. Peu avant le premier confinement du mois de mars, elle n'a plus répondu aux appels de la production pour connaître ses disponibilités afin de caler des dates de tournage" a révélé Jean-Luc Azoulay.

Par J.F.