Manu Payet : cette star américaine qui lui a mis un gros vent

Tout sourit à Manu Payet. Humoriste, acteur, scénariste, réalisateur... ce comédien âgé de 44 ans possède de nombreuses cordes à son arc. Le 8 juin dernier, il a été annoncé qu'il deviendrait le successeur de Camille Combal sur la matinale de Virgin Radio. Si à présent, tout le monde connait et reconnait Manu Payet, cela n'a pas toujours été le cas. Ce lundi 16 novembre, l'acteur était invité sur le plateau de "Je t'aime etc.", l'émission de Daphné Bürki qui s'arrêtera en décembre prochain, et a fait des confidences quelques peu embarrassantes. Il est notamment revenu sur la fois où une grande star hollywoodienne lui a mis un vent parce qu'elle ne le "connaissait pas".

"au bout du couloir arrive Meg Ryan"

C'est tout en humour que Manu Payet est revenu sur le jour où Meg Ryan, l'actrice qu'il idolâtrait plus jeune, lui a mis un vent. "Tous ces films n'ont fait que me faire tomber amoureux d'elle", explique l'humoriste à Daphné Bürkin faisant notamment référence à "Top Gun". Il raconte par la suite sa mésaventure : "Un jour, je suis à Cannes, accompagné d'une femme charmante... J'étais en smoking, ça je le sais. J'étais dans les couloirs d'un hôtel. Vraiment, je ne sais plus où j'allais. Et au bout du couloir arrive Meg Ryan. Elle était vraiment immense. Elle était avec un garde du corps". Géraldine Nakache, son ex-femme qui était présente à ses côtés lors de cette rencontre l'a poussé à aller lui parler... Conseil que Manu Payet a écouté.

"Merci de ranger votre main"

Meg Ryan attendait l'ascenseur et il a donc trouvé que l'occasion était adéquate pour lui adresser quelques mots. Il poursuit son anecdote : "Je me suis dit 'idée de meuf, je prends !' Chambré par ma propre femme, j'y vais. Et bah je n'aurais pas dû (...) Je lui dis : 'Scuse me...'. Je baragouine à peu près correctement dans sa langue que je l'aime beaucoup, que je suis ému de la voir et que c'est toute mon enfance. C'était pas si mal, en tout cas ça ne méritait pas le vent que j'allais prendre." Daphné Bürki et ses chroniqueurs de "Je t'aime, etc." ne s’ attendaient pas à une telle chute. "Et donc à la fin, comme un couillon, je ne sais pas pourquoi, je voulais la toucher. Je lui tends la main, genre Sean Connery. Et là, elle regarde ma main, et je vous jure que si elle avait eu une petite machette elle l'aurait coupée. Et elle me dit : 'Je ne touche pas les gens que je ne connais pas. Merci de ranger votre main'" a-t-il conclu. Si à présent, Manu Payet le prend avec amusement, ce ne devait pas être le cas sur le moment.

Par Solène Sab