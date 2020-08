Manu Payet en couple : qui est sa compagne Pauline ?

À l’affiche de "L’amour c’est mieux à deux" ce dimanche 9 aout 2020 sur France 2, Manu Payet joue un avocat plutôt séducteur qui n’a qu’un but : aider son meilleur ami interprété par Clovis Cornillac à trouver l’amour. Si dans le film réalisé par Dominique Farrugia et Arnaud Lemort, le personnage joué par Manu Payet n’a aucun mal à enchaîner les conquêtes, on ne peut pas en dire autant de l’acteur. Ex-mari de Géraldine Nakache, Manu Payet partage désormais la vie d’une dénommée Pauline.

Ce que l’on sait, c’est que Pauline ne travaille pas dans le monde de la coiffure. En plein confinement, Manu Payet avait dévoilé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il avait déclaré : "Quand la personne qui partage votre vie n’est pas coiffeur ou coiffeuse (…), ne lui demandez pas de vous couper les cheveux. C’est important". Manu Payet avait ensuite dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux à ses 151 000 abonnés.

Père d’une petite fille de 3 ans !

Pauline partage la même passion du grand écran que son compagnon Manu Payet puisqu’elle officie en tant qu’assistante de production cinéma. Le couple s’est d’ailleurs rencontré sur le tournage du film "Situation Amoureuse, c’est compliqué". Leur rencontre remonte à 2014.

Depuis six ans, Manu Payet et Pauline vivent de manière très discrète, loin des feux des projecteurs. En 2016, le comédien de 44 ans annonçait d’ailleurs fièrement la grossesse de Pauline dans les colonnes de "Première". "J'ai toujours voulu être père et, d'ailleurs, ma femme est enceinte ! Parfois, mon côté 'adulescent' m'ennuie, et je rêve depuis longtemps d'avoir un enfant, précisément pour contrer cela", disait-il. Pauline et Manu Payet ont accueilli leur petite fille en janvier 2017.

Par Matilde A.