Marie Laforêt victime d'un pédophile à 3 ans : le terrible témoignage de ses deux filles

C’est à l’âge de 61 ans, que l’actrice Marie Laforêt s’est remémoré le viol qu’elle a subi à l’âge de 3 ans, de la part de son voisin. Traumatisée durant près de six décennies, la comédienne décédée en novembre 2019 a malgré elle enfoui ce tragique secret au plus profond de son être… avant de s’en souvenir 58 ans plus tard.

Ce dimanche 5 juillet 2020, ses deux filles Lisa Azuelos et Debora Kahn-Sriber étaient sur le plateau de l’émission "Vivement dimanche prochain" et sont revenues l’impact de ce traumatisme sur la vie torturée de leur maman.

"Elle avait 3 ans donc c’est vraiment tout petit, mais de toute façon sur la pédophilie on est jamais assez grand", a avancé Lisa Azuelos. Plus compréhensif que jamais, Michel Drucker a précisé qu’à l’époque "on n’en parlait pas comme maintenant". Debora Kahn-Sriber, cadette de l’actrice, a encore une fois expliqué que leur mère a "refoulé" ce souvenir. "Ça lui est remonté d’un coup et ça lui a rééclairé une partie de sa vie, tout un trauma", a analysé sa sœur aînée.

Les conséquences de ce terrible drame

Selon les deux jeunes femmes, ce drame a bien entendu joué un rôle dans les choix de vie de l’actrice : "C’est peut-être pour ça aussi qu’elle avait tant de mal à recevoir les applaudissements… Quand on est victime de pédophilie, l’amour est très collé avec une violence, et pour elle peut-être que ces témoignages d’amour étaient aussi une violence. Ça l’a privée un peu du sucre ou du sel de ce métier parce qu’elle était vraiment extraordinaire sur scène" a confié Lisa Azuelos.

Dans une interview en 1998, celle qui avait réussi à briller au cinéma et dans le monde de la chanson avait confié qu’elle a "revécu la scène d’un coup" et qu’elle a pleuré pendant trois jours et trois nuits. L’actrice avait finalement trouvé la force de faire cette analyse : "Sans ce viol, je n’aurais pas fait un métier public qui allait à l’encontre de ma timidité naturelle. J’ai choisi un métier exutoire."

Marie Laforêt de son vrai nom Maïtena Marie Brigitte Douménach est décédée le 2 novembre 2019 à l’âge de 80 ans.

