Marilou Berry critiquée sur son poids, elle fait une mise au point

TF1 a décidé de proposer son remake de la série américaine "This is us" avec la série "Je te promets". Au niveau du casting, la chaîne a fait appel à Camille Lou, Guillaume Labbé, Narcisse Mame ou encore Marilou Berry. Et cette dernière a décidé de s’investir à 100% dans son rôle allant jusqu’à modifier certaines scènes de son personnage qui veut absolument maigrir : "Parce qu'être gros, c'est un ressenti, un vécu. Et donc, quand on ne l'est pas, on peut parfois être maladroit. Pour moi, c'était très important qu'il n'y ait rien de faux, de factice, ou des choses insultantes, et j'espère que ça sera à la hauteur et que les gens s'y retrouveront". Si Marilou Berry est bien dans sa peau, l’actrice a néanmoins décidé de faire une mise au point.

"Mon corps ne m’a jamais rien empêché de faire"

Auprès de nos confrères du Parisien ce lundi 8 février, la fille de Josiane Balasko, qui est souvent critiquée pour son poids, a décidé de s’exprimer : "On dit toujours un peu ronde ou enrobée, mais grosse, ce n’est pas une insulte ! Moi ça ne me dérange pas, oui je suis grosse, Maud est grosse. C’est une description du corps et ce n’est pas forcément négatif". En ce qui concerne son personnage qui est victime de boulimie, Marilou Berry souhaite sensibiliser : "Ce qui est important c’est de montrer qu’on n’est pas gros parce qu’on mange tout le temps, c’est une maladie qui prend des formes différentes selon les gens. Maud a des problèmes du comportement alimentaire. Moi, mon corps ne m’a jamais rien empêché de faire. C’est mon caractère depuis toute petite. Mais ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile".

Par Alexia Felix