Marilou Berry : Josiane Balasko révèle pourquoi elle a été en conflit avec sa fille

Un duo mère/fille complice. C'est ce que semblent former Josiane Balasko et Marilou Berry. Les deux comédiennes ont partagé l'affiche du film "Joséphine s'arrondit" dans lequel Josiane Balasko joue la mère de l'héroïne interprétée par Marilou Berry. Et quand ce n'est pas sur le grand écran qu'elles apparaissent ensemble, c'est sur les réseaux sociaux ! Touchantes déclarations, blagues en tous genres... Josiane Balasko et Marilou Berry font preuve d'une grande complicité. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas. Si elles sont aujourd'hui très proches, Josiane Balasko et Marilou Berry ont aussi vécu une période tourmentée où des tensions gâchaient leur relation.

"Il y a eu des conflits"

Josiane Balasko s'est confiée sur cette brouille dans les pages de "Télé Star". "Il y a eu des conflits à l'adolescence, puis ça s'est détendu. C'est dur d'exister quand on a une mère connue ! Il n'y a jamais eu de rivalité entre nous, mais elle ne voulait surtout pas être 'fille de.' Il ne fallait pas que je me mêle de ce qu'elle faisait parce qu'elle voulait se débrouiller seule", a expliqué l'ancienne vedette du Splendid. Sa réputation de "fille de", Marilou Berry en a fait une force. Elle peut aujourd'hui se vanter d'avoir mené une impressionnante carrière. Actrice, réalisatrice et productrice... Marilou Berry enchaîne les projets. Prochainement, elle sera à l'affiche de la nouvelle série de TF1, "Je te promets". Marilou Berry aurait-elle inversé la tendance et fait de Josiane Balasko une "mère de" ? "Aujourd'hui, les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire : 'J'adore votre fille !' Maintenant, je suis la mère de Marilou Berry !", s'amuse Josiane Balasko.

Par Matilde A.