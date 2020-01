Marilou Berry : qui est Alexis, son compagnon et père de son enfant ?

En juillet dernier, Marilou Berry a donné une interview exclusive à Télé-Loisirs quelques mois après avoir donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Andy. L'occasion pour elle de revenir sur sa grossesse qui n'a visiblement pas été de tout repos.

"J'ai eu une grossesse un peu difficile, avec plein de petites choses pas graves, mais ennuyantes de type oedèmes, tension, surpoids... On était loin de la grossesse de papier glacé ! Je suis très heureuse d'avoir fait un enfant et j'aime mon fils comme rien d'autre au monde, mais être enceinte, c'est pas facile. Travailler, ça a été un moyen pour moi de ne pas faire de dépression. Diriger une équipe sur un film (NDLR, "Quand on crie au loup"), ça permet d'arrêter de se regarder le nombril. Évidemment, c'est plus rude parce que c'est fatiguant de travailler enceinte, mais en même temps, ça m'a permis de dépasser ces étapes".

Un spécialiste du "Street déco"

Le 3 novembre dernier, le fils de Marilou Berry a fêté son premier anniversaire. Un moment que l'actrice a partagé sur Instagram via un cliché accompagné de la légende suivante : "Déjà 1 an, 8 dents, 1682 couches, 365 nuits trop courtes, 3746000 sourires et des tonnes de bisous.... #Andy #proudmummy #LeGarsYregardeDejaAuLoin #dansleturfu". Quelques mois auparavant, la fille de Josiane Balasko avait posté un cliché du papa de son fils, Alexis à l'occasion de la fête des pères (voir ci-dessous).

Qui est-il ? Né le 14 juillet 1987 en Normandie, le compagnon de Marilou Berry est street-artiste. En 2018, la maman de 36 ans en disait plus sur son métier. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram @lediamantaire_artist. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux", confiait-elle au magazine Biba. Un art que son compagnon qualifie lui-même de "Street déco" sur son site. À noter qu'aujourd'hui, Alexis expose régulièrement dans différentes métropoles.

Par Non Stop People TV