Marilou Berry : retour sur son incroyable transformation physique

Une semaine après la diffusion du premier volet de "Joséphine", TF1 diffuse la suite avec "Joséphine s'arrondit". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Marilou Berry dans le rôle principal. Dans une interview qu'elle avait accordée à Femme Actuelle en 2016 - date de sortie du film - la fille de Josiane Balasko s'était confiée, révélant pourquoi elle a eu envie de jouer et réaliser ce projet. "Ce sujet de la parentalité, du couple, de faire évoluer Joséphine dans cet univers-là, dans un sujet que je trouve extrêmement universel puisque 98% de la population va être amené à un moment donné ou à un autre à se poser cette question d'avoir un enfant ou pas (...) C'est un sujet qui n'a pas été usé au cinéma, qu'on a peu vu, sur lequel j'ai plein de choses à dire".

Dans ce même entretien, elle confiait avoir envie de devenir maman, malgré quelques craintes. "J'ai profondément peur de ne pas en être capable, de ne pas réussir, de ne plus pouvoir être ce que j'ai envie d'être, de ne plus faire ce que j'ai envie de faire, égoïstement", confiait-il. Finalement, Marilou Berry est devenue maman pour la première fois en novembre 2018. Elle a donné naissance à un petit garçon prénommé Andy. Récemment, elle a dévoilé son visage sur Instagram.

25 kilos en moins

En 2013, Marilou Berry a opéré un changement physique radical. En effet, la comédienne de 37 ans a perdu 25 kilos. C'est dans l'émission "50 minutes inside" qu'elle était revenue sur cette incroyable perte de poids. Si elle a perdu ses kilos en trop pour se sentir plus à l'aise dans son corps, elle l'a aussi fait pour jouer au cinéma autre chose que des femmes rondes. "Forcément, je ne vais pas passer ma vie à jouer des rôles de jeune femmes de 20 ans mal dans leur peau. Donc, les rôles évoluent avec moi et inversement. Et mon corps est un vecteur de jeu", confiait-elle sur TF1.

Mehdi Mangal, ami de Marilou Berry, avait raconté dans l'émission comment elle était parvenue à se délester d'une vingtaine de kilos. "Elle bouffait des soupes dégueulasses, je ne sais pas comment elle faisait. Quand on l'invitait à dîner, elle ramenait ses petites soupes alors qu'on lui préparait des choses bien ! Elle voulait vraiment perdre du poids, elle a fait beaucoup de sport parce qu'elle n'était plus à l'aise avec elle-même", confiait-il. Avec sa grossesse, Marilou Berry a repris du poids, comme elle l'a confié à Télé-Loisirs en mars dernier. "Je prends des kilos parce que je mange trop, parce que je me régule plus et parce que je fais un bébé. Si j'avais la motivation, je perdrais du poids, mais je n'ai pas le temps (...) Je n'ai pas envie de me faire souffrir en me disant qu'il faut à tout prix retrouver la ligne", expliquait-elle.

Par Non Stop People TV