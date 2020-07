Marina Foïs : Nagui fait une révélation très gênante sur l'actrice

Marina Foïs est incontestablement l'une des actrices préférées des Français. Elle aime son métier plus que tout, c'est pourquoi, elle se montre parfois inquiète quant à l'avenir de la profession suite à la crise du coronavirus. Au micro d'Europe 1, elle faisait part de son inquiétude le 21 juin dernier : "Je suis très emmerdée si les assureurs réécrivent les scénarios" déclarait-elle avec humour.

Avant de poursuivre : "On n’est pas au-dessus des lois, mais qu’est-ce qui est faisable ? Je suis d’accord pour m’auto-confiner, ne pas traîner dans les fêtes, et ne pas lécher les sièges de métro. (...) Et je répéterai très bien avec mon masque en respectant les distances de sécurité. Si ces normes nous empêchent de tourner, inventez-nous un chômage partiel qui permette à nos techniciens de ne pas crever de faim" concluait-elle.

une étrange reconversion

Si le métier de comédien disparaît, Marina Foïs pourra toujours se consoler avec cette nouvelle reconversion proposée par Nagui, très proche de Valérie Bègue. Le 19 octobre dernier dans son émission "Tout le monde veut prendre sa place", l'animateur a fait une révélation des plus intimes et inédites sur les habitudes de vie de l'actrice. Il a questionné un candidat de ce qu'il faisait dans sa vie, ce dernier a répondu qu'il était auparavant animateur à l'hôpital Necker et que depuis quelques mois maintenant, il est devenu brasseur dans le Calvados et avait même créé sa propre marque de bière. Un métier qui a sans doute rappelé une anecdote à Nagui puisqu'il a lâché de but en blanc : "Vous devriez la prendre comme égérie de votre bière Marina Foïs, parce qu’elle se torche la gueule à la bière !"

Par J.F.