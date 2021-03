Marina Foïs séparée d'Eric Lartigau : ses rares confidences sur leur famille

Le 12 mars prochain se tiendra la 46e cérémonie des César. Et c’est Marina Foïs qui succédera à Florence Foresti pour assurer la présentation de la cérémonie de remise de prix. L’actrice vient d’ailleurs de défendre la cérémonie que certains qualifient de "snob" : "Ce sont les gens de cinéma qui célèbrent le cinéma, donc forcément, ce n’est pas de l’entre-soi mais on est entre nous. En revanche, on n’existe pas sans le public. Ce n’est pas démago de dire cela. Je suis beaucoup allée en salles et au théâtre quand on avait le droit d’y retourner, entre septembre et octobre dernier. Et j’ai pu constater la ferveur du public, c’était magnifique. Il y a une injustice terrible de dire les César, c’est long, c’est chiant. Quand tu regardes avec cinq ans de recul, ce n’était pas chiant du tout. Il y a des longueurs, 3 h 30 c’est trop long mais on s’en fout, il faut récompenser tout le monde. J’assume ce côté-là de dire que c’est long, ça le sera, ce n’est pas le problème" a-t-elle déclaré.

Marina Foïs se confie sur le père de ses enfants

Interrogée par Gala, la comédienne de 51 ans s’est confiée sur son rôle de maîtresse de cérémonie mais aussi sur sa vie privée. L’occasion pour elle d’évoquer sa relation avec Éric Lartigau, le réalisateur qui n’est autre que le père de ses deux enfants, dont elle est séparée. Marina Foïs assure donc que "le dialogue ne s’est jamais interrompu" entre eux : "Notre relation a toujours été multiple. Dieu merci, on n’a pas partagé que la famille" a-t-elle déclaré.

L’actrice a même été jusqu’à faire l’éloge de celui qui partageait sa vie depuis 1999 : "Il est la personne la plus emphatique que j’aie jamais rencontrée. Je pourrais même dire qu’il est capable d’aimer tout le monde ! C’est compliqué, les gens de cinéma. Il faut pouvoir comprendre à quel point ce métier peut vampiriser… C’est pratique de vivre avec quelqu’un qui peut comprendre. Et puis, tout bêtement, moi, je ne sais pas comment aimer sans admirer. Faire la même chose peut nourrir l’admiration" a-t-elle affirmé.

