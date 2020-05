Marina Foïs : Son coup de gueule contre Emmanuel Macron et Edouard Philippe

Si l’après-confinement commence à se dessiner en France, de nombreuses personnalités ont décidé de sortir du silence pour pousser un cri d’alerte pour la culture. Et ce lundi 4 mai, c’est l’actrice Marina Foïs qui a poussé un coup de gueule. Estimant que le secteur culturel est le grand oublié du gouvernement, Marina Foïs a poussé un coup de gueule contre Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans une interview vidéo pour Konbini : "Dans tous les discours qui ont été faits par le président Macron et par Édouard Philippe, la culture est absente. On admet tous que dans un moment où on est dans la survie, on ne soit pas une priorité, mais entre priorité et absence, il y a un gap".

"On va laisser quoi aux générations qui arrivent ?"

Marina Foïs estime que le gouvernement doit changer les choses : "Je pense que les acteurs du secteur se sentent un peu négligés. J'espère que c'est un malentendu. On a besoin d'avoir l'impression qu'on est au coeur d'un processus. Les gens vont avoir besoin d'être soutenus. La culture fait vivre 1,3 million de personnes. Ce n'est pas que la vie des artistes qui est en question. Il ne faut pas qu’on oublie ces gens". Marina Foïs a tenu à rappeler que la culture a une place essentielle dans la société : "On va laisser quoi aux générations qui arrivent ? Une planète cramée, qui meurt et une vie sans culture, donc sans pensée, sans part de rêve ?". Reste à voir si Emmanuel Macron et Edouard Philippe vont répondre à l’actrice française.

"Dans tous les discours qui ont été faits par le président Macron et par Édouard Philippe, la culture est absente" l Marina Foïs s’indigne contre l'oubli du secteur culturel par le gouvernement pic.twitter.com/9Qp1qATWTD — Konbini France (@KonbiniFr) May 4, 2020

Par Alexia Felix