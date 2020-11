Marion Cotillard censurée : Guillaume Canet pousse un coup de gueule

L’heure est au coup de gueule ! Ce jeudi 19 novembre 2020, Guillaume Canet et Marion Cotillard se sont insurgés contre Instagram après que cette dernière a été censurée par la plateforme. Alors qu’elle a publié une photo d’elle enfant, torse nu, pour remercier ses fans de lui avoir souhaité ses 45 ans, l’actrice a vu sa publication supprimée par la plateforme pour cause de "nudité infantile".

"15 jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m’avoir souhaité mon anniversaire... ceci est arrivé.... On vit une époque formidable. Hasta la vista Instagram", a lancé l’actrice. Une message liké par de nombreuses célébrités comme Leila Bekhti, Gilles Lellouche ou encore Benjamin Biolay et la chanteuse Pomme.

Guillaume Canet s'insurge contre Instagram

De son côté, Guillaume Canet n’a pas non plus caché sa colère. Sur son compte, le réalisateur des "Petits mouchoirs", a dévoilé le message de suppression de censure accompagné de la photo de Marion Cotillard, avec en légende : "Non mais vous êtes sérieux Instagram ? Vous avez vu la photo que vous censurez ? On marche sur la tête ! On voit à peine ses épaules... C’est quoi la prochaine étape ?"

"On parle des très nombreux comptes avec des gonzesses à poil qui montrent leur cul. Est-ce que c’est parce que ce sont des comptes sponsorisés qui vous payent, que vous fermez vos gueules ? En gros, il faut qu’elle vous donne combien Marion Cotillard pour poster une photo d’elle enfant pour un anniversaire sans que vous qualifiez cela comme de la nudité enfantine... Il faut mettre que des photos en doudoune en fait ? Du coup, il va falloir que vous remettiez quelques culottes à vos gagneuses ! A bon entendeur salut !" Voilà qui est dit !

Par C.F.