Marion Cotillard : Désabusée pour le monde politique, elle partage sa frustration

Mardi, Marion Cotillard sera sur la Croisette. L'actrice oscarisée pour son rôle dans "La Môme" viendra en effet présenter le film "Annette" de Leos Carax dans lequel elle donne notamment la réplique à Adam Driver. Un retour au premier plan pour la compagne de Guillaume Canet qui n'avait plus été à l'affiche d'un film depuis "Nous finirons ensemble" en 2019 : "Ce qui a créé notre complicité, c’est de savoir que l’on fait tous les deux partie d’une aventure cinématographique singulière, unique, et qu’on travaille avec un réalisateur qui ne fait pas beaucoup de films" confie Marion Cotillard à propos de son partenaire de jeu ce lundi dans les colonnes du Parisien, "Annette a mis tellement longtemps à se monter, on était heureux après toutes ces années de le voir aller au bout".

La foi en la politique de Marion Cotillard "mise à mal"

Cette interview a également été l'occasion pour la compagne de Guillaume Canet de prendre la parole sur la politique française. Et autant le dire tout de suite, Marion Cotillard est clairement désabusée par les responsables politiques actuels : "Ma foi en la politique a été vraiment mise à mal. C’est faire des promesses pour avoir une belle image, et derrière, ne pas les tenir du tout. Je trouve cela insupportable. Mais j’ai une grande admiration pour beaucoup de maires qui font des choses formidables pour leur commune. Eux-mêmes sont parfois démunis par tout cet appareil extrêmement lourd à bouger. J’ai beaucoup plus d’admiration pour la politique locale".

Par Benjamin S.