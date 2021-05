Marion Cotillard en train d’allaiter son enfant sur Instagram, elle fait le buzz

Depuis de nombreuses années, Marion Cotillard file le parfait amour avec son compagnon Guillaume Canet. L’actrice et le réalisateur sont d’ailleurs les heureux parents de deux enfants, un petit garçon prénommé Marcel et une petite fille nommée Louise. Très discrète en ce qui concerne sa vie de famille, Marion Cotillard a fait des confidences auprès de Grazia sur ses enfants : "Faire du mieux qu’on peut, c’est déjà énorme. Mes enfants ont le droit de me reje­ter, de ne pas m’ai­mer, et si jamais cela devait arri­ver, je serais heureuse qu’ils me le disent, parce que cela me permet­trait d’avan­cer. J’avance avec eux. Ils sont mes maîtres, moi je suis leur guide et une source d’amour". De son côté, Guillaume Canet avait confié concernant ses proches : "Nous ne sommes jamais loin des enfants, et on s'arrange toujours pour que l'un ou l'autre soit là".

Un cliché qui fait le buzz

Actuellement en tournage sur le film "Astérix et Obélix : L’Empire du milieu", Marion Cotillard a surpris ses abonnés ce lundi 10 mai en dévoilant sur Instagram une très belle photo en noir et blanc prise par Eliott Bliss. Sur le cliché, l’actrice française apparait en train d’allaiter l’un de ses enfants. Rapidement, les internautes ont été nombreux à réagir et à saluer la photo : "Magnifique photo", "Instant si précieux", "Le plus beau rôle celui d'être mère", "Marion, c'est fou comme vous vous montrez peu sur votre page, vos posts sont souvent pour une belle cause. J'apprécie votre générosité et votre engagement", "Sublime". Des commentaires qui devraient ravir Marion Cotillard.

