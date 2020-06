Marion Cotillard : Guillaume Canet dévoile un tendre cliché de leurs enfants

A l'occasion de la fête des mères célébrée ce dimanche 7 juin, de nombreuses personnalités ont partagé leur tendre moment avec leurs enfants et ont fait honneur à leur maman. Devenue maman d'une petite Nina en 2018 avec l'homme d'affaires Aram Ohanian, Adriana Karembeu a ainsi dévoilé un cliché d'elle main dans la main avec sa fille. Lors de cette journée spéciale, un rare cliché des enfants de Guillaume Canet et Marion Cotillard a également été dévoilé. En story sur Instagram, l'acteur qui a d'abord souhaité une bonne fête à sa maman, a ensuite montré son épouse en compagnie de Marcel (9 ans) et Louise (3 ans). Si leur visage ne sont pas dévoilés, les deux enfants s'amusent sur un trampoline devant leur maman qui les regarde avec tendresse.

Le tendre cliché de Marion Cotillard

Assise avec un ballon de foot dans les mains, Marion Cotillard est au naturel sur ce cliché montrant ce moment de complicité en famille, sur fond du titre "Bohemian Rhapsody" de Queen. Il y a un mois lors de la fête des mères aux États-Unis, l'actrice avait partagé un tendre cliché en noir et blanc en compagnie de sa mère. Dans ses bras, l'actrice y tient l'un de ses deux enfants, encore bébé. Mère et fille regardent alors avec émerveillement la progéniture. Un beau moment familial qui n'avait pas manqué de toucher Guillaume Canet. De rares clichés pour le couple qui préserve sa vie privée.

Par Marie Merlet