Marion Cotillard maman, elle publie une rare photo d'un de ses enfants

Marion Cotillard est une femme comblée. Alors qu’elle file le parfait amour avec Guillaume Canet depuis de nombreuses années, l’actrice française est également mère de deux enfants, Marcel et Louise. Très discrète en ce qui concerne sa famille, Marion Cotillard avait fait de rares confidences en 2018 sur son fils et sa fille lors d’un entretien avec le magazine Gracia : "Faire du mieux qu’on peut. Et c’est déjà énorme. Mes enfants ont le droit de me rejeter, de ne pas m’aimer, et si jamais cela devait arriver, je serais heureuse qu’ils me le disent, parce que cela me permettrait d’avancer. J’avance avec eux. Ils sont mes maîtres, moi je suis leur guide et une source d’amour. Je suis dans le lâcher-prise plutôt que d’essayer d’approcher une perfection qui est de toute façon impossible à atteindre. Je n’ai pas du tout envie de me mettre une pression invivable pour ça. Je veux juste être présente".

Les internautes conquis

Si Guillaume Canet et Marion Cotillard n’ont jamais dévoilé les visages de leurs enfants, l’actrice française a voulu faire plaisir à ses abonnés ce dimanche 10 mai. Alors que les Etats-Unis célébraient la fête des mère, Marion Cotillard a profité de l’événement pour publier une ancienne photo d’elle en compagnie de sa mère. Et dans ses bras, l’actrice porte l’un de ses enfants qu’elle regarde avec beaucoup d’amour, et dont le visage est bien évidemment caché. En légende, Marion Cotillard ne révèle pas s’il s’agit de son fils ou de sa fille mais a tout simplement écrit : "A toutes les mamans". De quoi faire fondre la Toile.

